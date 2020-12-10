Полпред в УрФО вручил жителям ХМАО награды от президента в день 90-летия Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев вручил жителям Ханты-Мансийского автономного - Югры награды от главы государства в день празднования 90-летия региона. Трансляция награждения велась в четверг онлайн.

Указом президента страны Орденом Пирогова награждены врач-инфекционист Сургутской окружной клинической больницы (ОКБ) Екатерина Сайфулина и анестезиолог-реаниматолог Нефтеюганской ОКБ Вадим Фатхулин. Почетными грамотами президента России награждены заведующая отделением сургутской ОКБ Елизавета Магомедова, врач Нефтеюганской ОКБ Марина Совина и главная медсестра Нижневартоской городской больницы Светлана Шандра. Полпред вручил югорским медикам и благодарности от президента, которые были объявлены заведующей отделением Сургутской ОКБ Людмиле Новожиловой и главной медицинской сестре Нефтеюганской ОКБ Ларисе Остапчук.

Ранее в четверг с юбилеем округ поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. К поздравлениям присоединилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня Югра занимает лидирующие позиции в общероссийских рейтингах по целому ряду показателей. В субъекте Российской Федерации успешно решаются приоритетные социально-экономические задачи. Большое внимание уделяется развитию системообразующих отраслей промышленности, стимулированию инновационной и научно-исследовательской деятельности. Для обеспечения роста инвестиционной привлекательности модернизируется соответствующая инфраструктура, совершенствуются механизмы государственной поддержки предпринимательских инициатив. Проводится значимая системная работа по сохранению богатого культурного наследия, самобытности и вековых традиций коренных малочисленных народов Севера", - написала она.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра образован постановлением ВЦИК 10 декабря 1930 года как Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. В январе - декабре 1934 года входил в Обско-Иртышскую, с декабря 1934 года - в Омскую область. 23 октября 1940 года переименован в Ханты-Мансийский национальный округ. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1944 года включен в состав Тюменской области РСФСР. В 1977 года преобразован в Ханты-Мансийский автономный округ. Указом президента РФ от 25 июля 2003 года переименован в Xанты-Мансийский автономный округ - Югра.