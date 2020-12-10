Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга в 2020 году выросло на 35%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Число сделок на рынке первичной недвижимости в Екатеринбурге выросло на 35% в 2020 году по сравнению с прошлым годом за счет появления льготной программы ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Всего в этом году было заключено около 20 тыс. сделок, сообщил ТАСС руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

"На 35% больше сделок в этом году, чем за январь-ноябрь 2019 года. Всего было заключено около 20 тыс. сделок с новостройками в Екатеринбурге", - сказал он.

По словам Хорькова, рост продаж по сделкам на рынке новостроек с использованием механизма ипотечного кредитования составил 68%, при этом рост сделок, которые заключаются с использованием собственных средства, составил всего 3%. При таком росте, подчеркнул он, становится очевидным, что общий рост количества сделок произошел именно из-за программы льготной ипотеки.

Хорьков отметил, что активность на рынке новостроек растет, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. "Экономика демонстрирует откровенно слабые результаты, потребительский спрос слабый, розница стагнируется и снижается, а продажи квартир на этом фоне благодаря льготной ипотеке растут", - уточнил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Программа позволяет взять льготный кредит на покупку жилья в новостройках на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.