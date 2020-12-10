В Екатеринбурге объявили победителей премии Russian Event Awards 2020

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения призеров и победителей IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards состоялась в Екатеринбурге в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Гран-при в номинации "Лучшая идея туристического события" получил фестиваль "Мичуринские яблоки в цвету" (Тамбовская область), в номинации "Лучшая интерактивная программа туристического события" - проект "Каменная книга" (Кемеровская область), в номинации "Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия" - белгородский парк "Ключи". Лучшим музейно-выставочным комплексом для туризма стал Сарапульский музей-заповедник (Удмуртия).

Лучшей площадкой для проведения туристического события была признана сочинская ивент-площадка Wow Arena, лучшим молодежным туристическим событием "Шерегешфест" (Кемеровская область), лучшими событиями в области гастрономического туризма были признаны фестиваль "Калейдоскоп вкуса" (Ленинградская область) и фестиваль "Гостеприимная Чувашия".

Лучшими туристическими событиями в области культуры названы IV музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony" (Карелия), фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" (Киров) и IX Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем". Главным туристическим событием в области спорта был признан Чемпионат мира по боксу среди женщин - 2019 (Бурятия).

Фестиваль "Легенды Башкирии. Архангельский район" победил, как лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма, лучшим туристическим событием исторической направленности стал международный фестиваль средневекового боя "Великий Болгар" (Татарстан). Лучшими туристическими событиями по популяризации народных традиций и промыслов признаны кировский форум "Кладовая ремесел" и Праздник русского сарафана в Тамбовской области.

Победу в номинации "Лучшее туристическое MICE-событие" одержали инвестиционный сабантуй в Башкортостане "Зауралье-2020" и X Международный культурный форум в Ульяновске. Лучшими проектами в поддержку событийного туризма признаны конкурс-интенсив VisitKuzbass-2020 и гастрономический фестиваль "Вишневарово" (Тамбовская область). Лучшими организаторами турсобытий - Центры развития туризма Нижнего Тагила и Кировской области.

Победу в номинации "Лучший календарь туристических событий" одержали единый календарь событий Санкт-Петербурга и календарь событий Серпухова. Еще одного гран-при удостоилась отмененная из-за пандемии коронавируса "Ирбитская ярмарка" (Свердловская область) - как лучший проект туристического события.

О премии

В 2020 году на соискание премии было заявлено 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в финал премии прошли 257 проектов. Организатором премии при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области выступил Центр развития туризма Свердловской области.