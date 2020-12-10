Тюменская область получила первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V"

"На первом этапе мы прививаем декретированное население - врачей, медицинских работников, учителей, воспитателей детских садов, социальные службы, т.е. тех людей, которые непосредственно могут контактировать с зараженным и контактным населением", - рассказала она.

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Тюменскую область, на первом этапе будут привиты медицинские работники, учителя, воспитатели детских садов, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в прямом эфире на странице правительства региона во " ВКонтакте ".

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Кузнечевских добавила, что технически Тюменская область полностью готова приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса. "Созданы условия для соблюдения холодового режима хранения вакцины, есть специальные морозильные камеры, которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. В регионе создано семь прививочных пунктов: четыре в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске", - отметила она.

В регионе введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, которое они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января.

По данным оперативного штаба, на 10 декабря общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 19 890, выздоровели 18 209 человек, умерли 154 пациента.