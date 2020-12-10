Курганская область получила экзоскелет для восстановления движения детей с ДЦП

ТАСС, 10 декабря. Правительство Курганской области приобрело первый в регионе тренажер-экзоскелет для восстановления двигательной активности детей с ДЦП, оборудование поступило в регион. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Ранее ТАСС сообщал, что курганские власти планируют приобрести экзоскелет - аппарат хотят закупать для детей с ДЦП и нарушениями двигательного аппарата со следующего года, если он покажет эффективность в лечении.

"Курганская область стала первым регионом страны, где сегодня, 10 декабря, появилась детская модель экзоскелета - реабилитационный каркас для восполнения утраченных функций движения и увеличения силы мышц человека. Таких аппаратов в России единицы. Стоимость его более четырех млн рублей. Экзоскелет будет работать в Кургане и Шадринске, это приобретение стало возможным благодаря решению Губернатора Вадима Шумкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на аппарате российской компании "ЭкзоАтлет" планируют заниматься уже порядка семидесяти детей. "Сначала тренировки проходят со страховкой специалистов, потом ребенок начинает уже самостоятельно передвигаться с помощью аппарата. Курс реабилитации занимает десять дней и должен повторяться до трех раз в год", - рассказали в правительстве.

Ранее в пресс-службе сообщали, что работа с тренажером будет бесплатной для детей, но терапия будет осуществляться строго по назначению специалиста.