Самолет, летевший из Омска в Москву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за смерти пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс из Омска в Москву, экстренно приземлился в аэропорте Кольцово в Екатеринбурге по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Приехавшие на вызов медики констатировали его смерть, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейс S7-2564 Омск - Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. <...> В аэропорту воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира. С пассажирами рейса работают представители авиаперевозчика", - говорится в сообщении.