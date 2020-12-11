"Уральские авиалинии" оштрафовали за продажу билетов на закрытые международные рейсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована на 100 тыс. рублей за продажу билетов по международным направлениям, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в нарушение закона "О защите прав потребителей" авиакомпания "Уральские авиалинии" заключила с гражданами в период с июля по сентябрь 2020 года договоры воздушной перевозки по маршрутам Прага (Чехия) - Москва, Москва - Тиват (Черногория), Самара - Ереван (Армения), которые в последующем были отменены в связи с тем, что авиасообщение с указанными иностранными государствами приостановлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ ("Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, работы, услуги"). "В результате рассмотрения дела перевозчик привлечен территориальным органом Роспотребнадзора к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тыс. рублей", - добавили в прокуратуре.