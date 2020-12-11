Тюменские власти поощрят студентов-медиков, проходивших практику во время пандемии

"Установить специальные социальные выплаты обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в государственных профессиональных образовательных организациях Тюменской области в период прохождения практической подготовки в условиях распространения коронавирусной инфекции в ноябре-декабре 2020 года в размере 7 тыс. рублей в месяц (с применение районного коэффициента)", - говорится в документе.

ТЮМЕНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Тюменским студентам-медикам, проходившим практику во время пандемии, выплатят по 7 тыс. рублей. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, выплаты осуществляются за счет средств областного бюджета, за ноябрь - не позднее 11 декабря, за декабрь - не позднее 25 декабря.

В Тюменской области действует масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до получения результата ПЦР-тестирования, которое они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января.

По данным оперативного штаба, на 11 декабря 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 20 058, выздоровели 18 586, умерли 160 пациентов.