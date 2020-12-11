Мобильное приложение свердловской единой социальной карты запустят в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение для обладателей единой социальной карты будет запущено в первом квартале 2021 года в Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу в Уральском региональном центре ТАСС заместитель министра социальной политики региона Алексей Сабитов.

Единая социальная карта, неофициально названная "Уралочкой", была запущена в Свердловской области три месяца назад. Это многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем, которая поможет получить разные виды услуг. Проект реализуется по указу губернатора области для повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки.

"До конца года оператор ведет работу по созданию личного кабинета и мобильного приложения единой социальной карты. <…> Естественно, необходим будет и тестовый режим, потому что мобильное приложение параллельно разрабатывается для двух платформ, которые охватывают, на наш взгляд, максимально аудиторию - это Android и iOS. Поэтому думаю, что прямо такое "боевое" использование мобильного приложения будет доступно в течение первого квартала следующего года", - сказал он.

По его данным, карту за три месяца ее действия на территории региона получили уже более 6 тыс. свердловчан. "Существует два типа карт: единая социальная карта с расчетным приложением, так называемая "финансовая карта", и единая социальная карта без расчетного приложения - "нефинансовая карта". <…> В основе [первой] лежит банковская карта - ей можно пользоваться как обычным банковским продуктом, снимать деньги, пополнять, переводить, рассчитываться и так далее. Оба типа карт поддерживают весь набор сервисов единой социальной карты <…> - это транспортное приложение, это доступ к торгово-сервисным приложениям, различные скидки и бонусы, это ряд других сервисов, которые будут появляться по мере развития проекта", - рассказал Сабитов.

Он также отметил, что социальная карта выгодна своей универсальностью. "С помощью одной карты мы можем со временем получать максимальное количество услуг, сервисов, предложений абсолютно из различных сфер - не будет необходимости носить 10-20 карточек, а можно будет пользоваться всегда одной картой. С точки зрения плюсов карты с расчетным приложением - это, в первую очередь, надежность - деньги мы с вами можем потерять, порвать, а безналичный расчет в этой части более надежный инструмент, современный", - пояснил Сабитов.

Развитие проекта в регионе

Сейчас участниками проекта являются два банка-партнера - СКБ-банк и Почта Банк. "Кроме этого, в активном обсуждении находится участие ряда других крупных банков - ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, банк "Открытие" и много других кредитных организаций", - уточнил Сабитов.

Он также поделился, что дальнейшее развитие проекта планируется в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. "У нас с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области прорабатывается механизм использования Единой социальной карты в качестве так называемой "кампусной карты" - это доступ в учебное заведение, это возможность оплаты буфетов и всего прочего, это возможность получения стипендии и так далее. <…> Смотрим в сторону медицины - два направления активно прорабатываются на сегодняшний день. Это возможность получения молочной продукции молодыми мамочками - мера поддержки, которая предусмотрена государством, и второе перспективное направление - выдача льготных лекарств в аптечных сетях - тоже должно достаточно удобно быть для гражданина, не нужно будет рецепты на бумаге носить", - рассказал Сабитов.