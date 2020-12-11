НКО Свердловской области получили почти 300 млн рублей от Фонда президентских грантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Фонд президентских грантов направил в 2020 году почти 300 млн рублей на реализацию 133 проектов некоммерческих организаций из Свердловской области по итогам трех конкурсов. Около 40 млн рублей было выделено на проект Ural Music Night, ежегодно воплощаемый в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"В этом году от Свердловской области было подано 620 проектов (одна организация может подавать несколько проектов на разные направления). Поддержку Фонда президентских грантов получили 21,5% от общего числа заявок", - цитирует департамент аналитика Центра медицинских и социальных исследований Николая Зыкина с уточнением, что поддержка составила более 290 млн рублей.

58 млн рублей было выделено на три проекта, направленные на выявление и поддержку молодых талантов в области культуры и искусства. Ассоциация музыкантов Урала получила более 39 миллионов рублей на проект Ural Music Night и более 9 миллионов рублей на фестиваль New/Open, а организация "D.K.-Киноклуб" - 8 миллионов рублей на практикум киношкол "Кинопроба".

Проекты в сфере социального обслуживания и социальной поддержки граждан получили 51 млн рублей. "Общественники будут помогать бездомным (такой проект представила православная служба "Милосердие"), выезжать на дом к тяжелобольным людям (отдел социального служения Екатеринбургской епархии), ухаживать за пожилыми, инвалидами, тяжелобольными людьми (православный просветительский центр "Семья") и проводить другие мероприятия на полученные средства", - отметили в департаменте.

33 млн направили на реализацию 14 проектов по направлению "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Так, организация "Город добрых людей" из Нижнего Тагила создаст систему профилактики жестокого обращения с детьми-сиротами и детьми взятыми на воспитание в приемные семьи. Также будут разработаны система профилактики травли в образовательном учреждении, реализован антикризисный проект помощи семьям с детьми, пострадавшими в период пандемии.

"Во втором конкурсе фонда было представлено много инклюзивных проектов. Почти 25% от всех выделенных по итогам этого конкурса в регионе средств - на проекты, направленные на работу с детьми и взрослыми с особенностями здоровья. В Свердловской области появятся еще две квартиры сопровождаемого и тренировочного проживания для людей, приехавших из психоневрологических интернатов и специализированных детских домов. <…> Уже создана онлайн-школа "Особый путь" для детей с ограниченными возможностями здоровья", - цитирует департамент директора организации "Открытый город", привлекающей средства на поддержку работы мастерских для людей с аутизмом, Анну Клещеву.