В Свердловской области создадут первое в регионе медучреждение по концессии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Диализный центр на базе неиспользуемого помещения больницы в Березовском городском округе Свердловской области создадут по первому концессионному соглашению в сфере здравоохранения в регионе. Объем частных инвестиций оценивается в 40 млн рублей, центр планируется оборудовать в течение 6 месяцев, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На сегодняшний день это седьмая региональная концессия, но первая в медицинской сфере. Этот инструмент позволяет привлекать частные инвестиции для решения, в том числе социальных задач. Этот проект - хороший пример симбиоза государственных больниц и частных медицинских организаций. С одной стороны повышается эффективность использования государственного имущества - для реконструкции передается чаша бассейна, которая долгие годы не использовалась по назначению. С другой стороны проект "встраивается" в существующую и привычную для населения медицинскую инфраструктуру - городскую больницу. Надеюсь, что полученный опыт от реализации проекта будет тиражирован", - сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов на подписании концессионного соглашения, чьи слова цитирует департамент.

Соглашение о реализации проекта в форме государственно-частного партнерства подписали министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов и директор Уральского медицинского центра Елена Миронова.

Частные инвестиции, направляемые в систему здравоохранения, уточняется в сообщении, способствуют реализации национального проекта "Здравоохранение", повышая качество жизни жителей Свердловской области.

"Основная цель - обеспечение территориальной доступности и оказания качественной медицинской помощи для диализных пациентов. Центр в Березовском рассчитан на жителей всего городского округа. Будет создано семь мест и два места для пациентов с гемоконтактными инфекциями, максимальная мощность - 42 пациента", - приводятся в сообщении слова Мироновой.