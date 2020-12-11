"Уралэлектротяжмаш" погасил 10 млн рублей долга по зарплате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Задолженность по зарплате погашена перед 468 сотрудниками машиностроительного завода в Екатеринбурге "Уралэлектротяжмаш" после проверки прокуратуры. Сумма выплаты составила более 10 млн рублей, также суд оштрафовал предприятие на 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в пятницу.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 10,4 млн. рублей перед 468 сотрудниками предприятия за сентябрь 2020 года. <…> Мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района города Екатеринбурга, рассмотрев постановления прокурора, оштрафовал предприятие на 50 тыс. рублей, а его генерального директора - на 20 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что штраф был назначен после возбуждения дела об административном правонарушении в отношении АО "Уралэлектротяжмаш" и гендиректора предприятия.

Завод "Уралэлектротяжмаш" был основан в 1932 году. Предприятие занимается производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов.