Ущерб от нелегальных рубок леса в Тюменской области за год увеличился на 77 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Ущерб от нелегальных рубок леса в Тюменской области с начала 2020 года составил почти 190 млн рублей, что на 77 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил ТАСС директор департамента лесного комплекса региона Леонид Остроумов.

"На территории лесничеств за истекший период 2020 года выявлено 220 (за аналогичный период прошлого года - 227) случаев незаконных рубок лесных насаждений, причинивших ущерб лесным насаждениям в размере 189, 6 (за аналогичный период прошлого года - 113,1) млн руб. В правоохранительные органы направлено 201 материал по незаконным рубкам лесных насаждений, возбуждено 153 уголовных дела, направлено в суд 36 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 25 лиц", - рассказал он.

По словам Остроумова, анализ ситуации с незаконными рубками и нелегальным оборотом древесины показал, что по сравнению с 2019 годом выявлено больше незаконных рубок, увеличился и объем незаконно заготовленной древесины. "В первую очередь это обусловлено выявлением и пресечением деятельности организованных групп, совершавших незаконные рубки леса в особо крупных размерах", - пояснил он.

Всего в ходе мероприятий по контролю проведено 8 160 рейдов, в том числе по охране лесов от незаконных рубок - 3 017 рейдов. В целях оперативного выявления лиц, допустивших нарушение требований лесного законодательства, при патрулировании использовался беспилотный летательный аппарат, уточнил Остроумов.