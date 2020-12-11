УрФУ в пандемию принял на обучение более 1 тыс. иностранных студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ), который является крупнейшем в округе, принял на обучение в период пандемии 1060 иностранных студентов. В 2019 году этот показатель был почти на 10% меньше, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В 2020 году на программы обучения в вуз зачислено 1060 иностранных студентов. Университет даже в этот тяжелый год растет благодаря сетевым программам с Китаем", - сказали в вузе.

В пресс-службе уточнили, что в 2019 году на все программы обучения было принято 978 иностранных студентов. Всего в вузе обучается более четырех тысяч иностранных студентов из 100 стран.

"Программы Уральского федерального университета наиболее популярны у студентов из Китая. Этому способствуют в том числе сетевые программы с университетами КНР. Так, в 2020 году впервые открыт набор на четыре направления в Уральском институте, учрежденном Уральским федеральным университетом и Хайнаньским институтом экономики и бизнеса, обучение на первом курсе начали 200 студентов. Всего же по сетевым программам УрФУ с университетами Китая уже учатся 1274 студента", - отметили в пресс-службе.

УрФУ, отметивший в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".