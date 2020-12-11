Власти Югры заключили концессию на строительство полигона ТКО в Ханты-Мансийском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Югры подписали концессионное соглашение по строительству полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ханты-Мансийском районе, рассчитанного на 50 тыс. тонн отходов в год. Инвестиции в проект составят 851 млн рублей, сообщили в Фонде развития Югры, эксперты которого занимаются структурированием проектов полигонов в регионе.

"Полигон ТКО для Ханты-Мансийска и поселений Ханты-Мансийского района планируется построить к 2024 году. Он рассчитан на 50 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Объем инвестиций оценивается в 851 млн рублей, при этом расходы бюджета автономного округа в виде капитального гранта составят 187 млн рублей", - сообщили в фонде.

Подписи в документе поставили директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и представитель компании ООО "Комплекс переработки отходов "Югра" Игорь Пикалов. По условиям соглашения частный партнер будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию данного объекта. В составе полигона предусмотрен мусоросортировочный комплекс и перспективные площадки, на которых планируется разместить здания и технологическое оборудование, используемое в обработке, утилизации и обезвреживании отходов.

"Соглашение по Ханты-Мансийскому полигону стало четвертым в Югре. В сентябре мы заключили с компанией "КПО Югра" аналогичное соглашение на строительство полигона в Октябрьском районе. До конца года планируем объявить конкурс на строительство полигона для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района", - пояснил Зайцев.

Всего, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Югре планируется в ближайшие годы построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн в год в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология", на исполнение которого в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.