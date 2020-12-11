Новую модульную систему озеленения планируют внедрить в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Новую систему озеленения со специально разработанным составом травосмесей из многолетних растений планируют использовать в Тюменской области. Это позволит облагородить городские пространства и снизить нагрузку на ливневые канализации города, сообщил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

"Скомплектованный модуль, состоящий из травосмеси и специальных поддонов, может быть установлен на любой горизонтальной поверхности без привлечения специалистов. Также растения травосмеси не требуют специального ухода - как правило, это неприхотливые многолетники. Эти растения спокойно переносят засуху, вырастают не более десяти сантиметров в высоту и расстилаются ковром по поверхности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, торговая марка INTELROOF, которая является единственным в России производителем этих модульных систем, разрабатывает состав травосмеси, которая будет использоваться для озеленения горизонтальных поверхностей городских пространств. Состав травосмеси, которая в настоящее время проходит испытания, пригоден в том числе для континентального и субарктического климата Западной Сибири. Это значит, что даже в условиях суровой зимы многолетние растения при должном уходе будут оставаться зелеными.

Как отмечает пресс-служба, производители уверены, что в широком использовании модульные системы кровельного озеленения облагородят городские пространства и позволят снизить нагрузку на ливневые канализации города, задерживая до 80% осадков, а в крупных мегаполисах станут дополнительными "фильтрами" для борьбы со смогом и пылью. Уже весной 2021 года в Тюменской области в Ялуторовске планируют создать "зеленые" автобусные остановки.

К проекту готова подключиться ООО "Геоспецстрой" - резидент Тюменского технопарка, который производит органические сапропелевые удобрения. Результатом коллаборации двух предприятий-резидентов станет продление срока службы систем озеленения и возможность использования в производстве более разнообразных растений, уточнили в департаменте.