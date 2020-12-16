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На поддержку АПК Свердловской области в 2021 году направят 3,7 млрд рублей

Из них 2,9 млрд рублей составят средства из бюджета региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Господдержка агропромышленного комплекса (АПК) в Свердловской области в 2021 году составит 3,7 млрд рублей, из которых 2,9 млрд рублей будут направлено из бюджета региона, сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Светлана Островская.

"В 2021 году планируется предоставить государственную поддержку в сумме 3 709,8 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета 766,3 млн рублей, из областного бюджета - 2 943,5 млн рублей", - сообщила она.

Островская добавила, что в апреле 2020 года по распоряжению областного правительства для регионального министерства было зарезервировано 580,1 млн руб., из которых 573,7 млн руб. - на господдержку отрасли. По ее словам, министерству из резерва на господдержку уже было выделено 367,8 млн руб., планируется выделение еще 1,6 млн руб. Всего к концу году, по данным и. о. министра, господдержка будет оказана на сумму почти 4 млрд руб., или 97,3 % к уровню 2019 года, из них за счет регионального бюджета - 3,2 млрд руб. "По всем основным направлениям государственная поддержка оказывается в полном объеме в соответствии с предоставляемыми расчетами", - заключила Островская.

Средства предоставляются в виде субсидии, в том числе на производство животноводческой и рыбной продукции, на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков, на возмещение части процентной ставки по кредитам.

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