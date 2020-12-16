Росздравнадзор на Урале не подтвердил сообщения о смерти в реанимации 14 человек за сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Свердловский Росздравнадзор не подтвердил информацию о том, что в одной из больниц области в реанимации за сутки умерли от нехватки кислорода 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в территориальном органе Росздравнадзора Свердловской области.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой гибели пациентов в одной из больниц Каменска-Уральского Свердловской области. По данным изданий, в реанимации за одни сутки от нехватки кислорода умерли 14 пациентов.

"На основании появившихся в средствах массовой информации публикаций о наступлении летальных случаев пациентов в ГАУЗ СО "Городская больница г. Каменска-Уральского" в Министерстве здравоохранения Свердловской области запрошены сведения и документы по указанному инциденту. <…> Информация, опубликованная в СМИ, является неточной и вводит в заблуждение читателей", - сказали в ведомстве.

В настоящее время никаких контрольных мероприятий территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области в горбольнице не проводится.