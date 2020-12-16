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Силовики задержали главу управления Минздрава Челябинской области

По данным местных СМИ, Арина Устюгова была задержана якобы при получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Челябинской области задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального Минздрава Арину Устюгову. Информацию об этом ТАСС подтвердила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"Мы в курсе, что она задержана. Подробностей не знаем", - сказала собеседница агентства.

"В настоящее время работа ведется следственными органами. Министерство заинтересовано в объективном расследовании и окажет все необходимое содействие", - прокомментировали в пресс-службе областного Минздрава.

По данным местных СМИ, Устюгова была задержана якобы при получении взятки от предпринимателя.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о получении свыше 500 тыс. рублей в качестве взятки начальником отдела областного Минздрава. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Министерства здравоохранения Челябинской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки"). УК РФ. <…> Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 декабря подозреваемая была задержана при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в сумме более 500 тыс. рублей. Деньги передавались за передачу персональных данных граждан, а также за общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

В новость были внесены изменения (9:54 мск) - добавлено сообщение СУ СК по региону.

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