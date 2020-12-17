Тюменские таможенники задержали более 5 тонн парфюмерной продукции без маркировки

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Более 5 тонн парфюмерии без обязательной маркировки задержали тюменские таможенники, это крупнейшая партия парфюмерной продукции из Казахстана в этом году, сообщили в пресс-службе тюменской таможни.

"Благодаря оперативному взаимодействию с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям на российско-казахстанской границе мобильной группой Тюменской таможни задержаны более 5 тонн парфюмерной продукции. При досмотре выявлено более 20 тысяч единиц парфюмерной продукции без обязательной маркировки на индивидуальной упаковке. Сведения о данной продукции не внесены в информационную систему "Честный знак", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Тюменской таможни Романа Шепера, приведенным в сообщении, товары предназначались для реализации в Москве.

В отношении владельца товара возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12 КоАП РФ. Ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа с конфискацией всей партии товара.