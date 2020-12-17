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Red Wings откроет в январе шесть новых направлений из Екатеринбурга

Полеты буду выполняться в Барнаул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings откроет в январе из Екатеринбурга полеты по шести новым направлениям - в Барнаул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск, сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"С января 2021 года Red Wings начнет полеты из Екатеринбурга по шести новым направлениям - в Барнаул, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфу и Ханты-Мансийск. Полеты из Екатеринбурга в Барнаул и Омск будут выполняться трижды в неделю. Полеты в Ижевск, Новокузнецк, Уфу и Ханты-Мансийск - дважды в неделю", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что из новых маршрутов два будут уникальными. Прямых рейсов по направлениям Екатеринбург - Барнаул и Екатеринбург - Ижевск сейчас нет, с января они будут доступны только пассажирам Red Wings.

Авиакомпания Red Wings реализует проект регионального хаба в аэропорту Кольцово. Полеты из Екатеринбурга по региональной маршрутной сети начались 15 сентября этого года. Сейчас в Кольцово базируются три самолета SSJ100. Также в парке Red Wings 15 лайнеров семейства Airbus 320/321, которые базируются в Домодедово и Пулково.

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