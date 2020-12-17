На Урале возбудили дело об истязании девушки в приемной семье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании несовершеннолетний возбуждено по ситуации в приемной семье с шестью детьми в поселке Павда Свердловской области. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней"). По предварительным данным следствия, в период с августа по ноябрь 2020 года в жилом доме на улице Революционной в поселке Павда в отношении 16-летней девушки было совершено истязание - причинение психических и физических страданий", - сообщил Шульга.

Он добавил, что выясняется, имели ли место иные преступные эпизоды в отношении других членов семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил ТАСС, что его аппарат также проводит проверку ситуации. 16 декабря старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила ТАСС, что обращение о том, что жительница Павды ненадлежащим образом заботится о приемных детях поступило в ведомство. Прокуратура даст правовую оценку действиям женщины, а также органам системы профилактики и опеки.