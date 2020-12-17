В центре Нижнего Тагила ограничат продажу алкоголя 31 декабря и 7 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Нижнего Тагила (Свердловская область) ограничили продажу алкоголя в центре города 31 декабря и 7 января, говорится в опубликованном постановлении главы муниципалитета Владислава Пинаева.

"Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах массового скопления граждан 31 декабря 2020 года с 15:00 до 23:00 часов в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса, 7 января 2021 года с 10:00 часов до 15:00 часов в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Пархоменко, улица Карла Маркса", - говорится в постановлении.

Постановление также предписывает неукоснительное соблюдение ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей.