Школьник сжег новогоднюю елку в центре Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Школьник в центре Ханты-Мансийска поджег декоративную елку, от нее остался только каркас. Он хотел проверить работу зажигалки, с ним его родителями проведена профилактическая беседа, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Ханты-Мансийский" поступило сообщение, что в окружной столице на улице Карла Маркса (центральная улица в Ханты-Мансийске - прим. ТАСС) неизвестный ребенок поджег елку. Сотрудниками полиции личность мальчика и его родителей установлена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 10-летний школьник сотрудникам полиции пояснил, что злого умысла не имел: по дороге из школы домой он нашел зажигалку и решил проверить, как она работает. "О наступлении возможных последствий мальчик не подумал. С ребенком и его родителями проведена профилактическая беседа", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы администрации Ханты-Мансийска, ребенок поджег декоративную елку рядом с одним из магазинов в центре города. В результате от праздничного дерева остался один каркас.