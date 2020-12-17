Дополнительная проверка ситуации с врачами в Качканаре выявила задержки выплат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Дополнительная проверка хода выплат врачам за работу с пациентами с коронавирусом в Качканаре выявила их задержку отдельным сотрудникам. Денежные средства уже перечисляются на счета больницы, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

Жалобу на отсутствие выплат врачам за работу с пациентами с ковидом в Качканаре озвучили на ежегодной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Свердловские следователи начали доследственную проверку.

"По предварительным итогам дополнительной проверки, оперативно проведенной по поручению министра здравоохранения Андрея Карлова, установлено, что имела место задержка сроков выплат отдельным сотрудникам инфекционного и терапевтического отделений Качканарской ЦРБ. Рапорт о случаях заноса инфекции, по которым также должны были быть произведены выплаты, был подан уже после формирования основной заявки. Своевременно приняты меры к обеспечению положенных выплат, в настоящее время все процедуры проведены, денежные средства уже перечисляются на счета больницы и должны поступить на карты медицинских работников в понедельник", - сообщили в штабе.