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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Челябинские власти сообщили о снижении выбросов ММК с 2019 года на 2,3 тыс. тонн

Тему промышленных выбросов в Магнитогорске подняли на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Вид на Магнитогорский металлургический комбинат Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Вид на Магнитогорский металлургический комбинат
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 17 декабря.  Объем вредных выбросов Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Магнитогорск Челябинской области) снизился на 2,31 тыс. тонн благодаря реализации четырехстороннего соглашения, заключенного между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ММК. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора, распространенном в четверг.

Тему промышленных выбросов в Магнитогорске поднял президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, ему поступила жалоба от жителя города.

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"Важно отметить, что в 2019 году работа по сокращению выбросов в Магнитогорске была активизирована при непосредственном участии губернатора Алексея Текслера. Так, по его инициативе заключено четырехстороннее соглашение о сокращении выбросов между Минприроды России, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО "ММК". <…> На сегодняшний день уже выполнены следующие мероприятия: построена и введена в эксплуатацию новая аглофабрика, в 2020 году произведена реконструкция и строительство аспирационной системы доменной печи № 2. Конкретный эффект: за этот период выбросы снизились на 2,31 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работа по реализации заключенного экологического соглашения продолжается и находится в сфере особого внимания губернатора.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что заключено концессионное соглашение с АО "Управление отходами" о строительстве полигона ТБО в Магнитогорске. С 2019 года по поручению губернатора правительство Челябинской области совместно с концессионером активизировали процесс. В середине следующего года планируется запустить полигон и мусоросортировочный комплекс. Старую магнитогорскую свалку ждет рекультивация по образцу челябинской.

Теги
РоссияЧелябинская областьБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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