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Более 7 тыс. жителей Екатеринбурга остались без теплоснабжения из-за аварии

Тепло отключилось в 11 многоквартирных жилых домах

ТАСС, 18 декабря. Аварийное отключение теплоснабжения произошло в Екатеринбурге в 11 многоквартирных жилых домах, где проживают более 7 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение об ограничении теплоснабжения на теплотрассе в Екатеринбурге. Под ограничение попали 11 многоквартирных жилых домов (7 025 человек)", - говорится в сообщении.

Причины аварии уточняются. По данным МЧС, вернуть тепло в дома жителей Екатеринбурга планируется утром в пятницу.

По информации синоптиков, ночью в Екатеринбурге зафиксировано минус 7 градусов при слабом ветре.

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