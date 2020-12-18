Число обращений в свердловские профсоюзы в пандемию выросло втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Число обращений работников в профсоюзные органы Свердловской области выросло в пандемию в три раза. При этом принятие закона о дистанционной работе учитывает многие жалобы, поступавшие от граждан ранее, сообщил журналистам в пятницу депутат Государственной думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, член рабочей группы по формированию закона об удаленной работе Андрей Ветлужских.

"Примерно в три раза выросло число обращений в профсоюзные органы нашего уровня: федерация профсоюзов, областные комитеты. Мы уверены, что и практически во всех первичных организациях примерно так же. Основные вопросы, конечно, были и в первую так называемую волну. Все-таки многие вопросы за лето были разрешены, и теперь [отражены] в законе", - сказал он.