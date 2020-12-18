Число обращений в свердловские профсоюзы в пандемию выросло втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Число обращений работников в профсоюзные органы Свердловской области выросло в пандемию в три раза. При этом принятие закона о дистанционной работе учитывает многие жалобы, поступавшие от граждан ранее, сообщил журналистам в пятницу депутат Государственной думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, член рабочей группы по формированию закона об удаленной работе Андрей Ветлужских.
"Примерно в три раза выросло число обращений в профсоюзные органы нашего уровня: федерация профсоюзов, областные комитеты. Мы уверены, что и практически во всех первичных организациях примерно так же. Основные вопросы, конечно, были и в первую так называемую волну. Все-таки многие вопросы за лето были разрешены, и теперь [отражены] в законе", - сказал он.
Ветлужских добавил, что в число вопросов от граждан входили и касающиеся организации удаленной работы, а также по обеспечению эпидемиологических требований и требований по охране труда. По его словам, основные вопросы граждан касались оплаты труда, например, оплаты простоя и организации удаленного рабочего места.
8 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который вступит в силу 1 января 2021 года. Закон, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.