Солисты Большого театра с симфоническим оркестром дадут в Челябинске новогодний концерт

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Солисты Большого театра, обладатели наград и дипломов международных конкурсов, 21 декабря выступят в Челябинске с новогодним концертом совместно с Челябинским симфоническим оркестром, сообщила ТАСС в пятницу представитель организатора концерта - Челябинской государственной филармонии - Александра Третьякова.

"Солистов Большого театра будет трое. Это Станислав Мостовой (тенор), Ольга Селиверстова (сопрано), Отар Кунчулиа (бас). Они - обладатели наград и дипломов международных конкурсов как в России, так и за рубежом, заявившие о себе на лучших сценах мира. Совместно с Челябинским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова 21 декабря исполнят концерт классической музыки, посвященный праздничной новогодней тематике", - сказала собеседница агентства.

По словам Третьяковой, артисты исполнят шедевры классической музыки. В программе ария Снегурочки из оперы "Снегурочка" (Николай Римский-Корсаков), ария Ленского из оперы "Евгений Онегин" (Петр Чайковский), ария Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник" (Джоаккино Россини), "Застольная песня" из оперы "Травиата" (Джузеппе Верди) и многие другие произведения.

Концерт будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на профилактику коронавируса. "Это социальная дистанция при рассадке в концертном зале, социальное дистанцирование между посетителями и сотрудниками концертного зала, между индивидуальными посетителями и семейными группами. Также мы будем строго следить за соблюдением масочного режима. <…> На входе в концертный зал в обязательном порядке будем бесконтактно измерять температуру", - пояснила Третьякова.