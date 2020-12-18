В Utair сообщили, что продолжат развивать в 2021 году межрегиональные перевозки из Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair продолжит развивать в 2021 году межрегиональные перевозки из ключевых городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), они показали хорошую динамику роста пассажиропотока. Об этом сообщил в пятницу президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков в ходе прямого эфира с участием губернатора Югры о доступности и безопасности транспортных услуг в ХМАО.

Власти Югры владеют 38,8% акций Utair. Ранее губернатор Югры Наталья Комарова поставила перед авиакомпанией задачу радикального улучшения транспортной доступности в регионе. Выполняя поручение губернатора, перевозчик связал небольшие города автономного округа с административными центрами - Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Сургутом. В 2019 году были открыты пять новых межмуниципальных внутриокружных маршрутов и 14 субсидируемых маршрутов за пределы региона, в результате пассажиропоток на внутриокружных авиамаршрутах увеличился на 45%, а на межрегиональных - на 32%.

"Сегмент межрегиональных перевозок из ключевых городов Югры - Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска показал очень хорошую динамику. Поэтому мы будем продолжать его развивать [в 2021 году]", - сказал Пермяков в ходе прямого эфира.

По его словам, в первом квартале 2020 года пассажиропоток за пределы региона увеличился на 60%. "Появились новые маршруты - например, из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, Уфу и Омск, из Нижневартовска в Самару и Уфу, из Сургута в Пермь. Также рейсы их Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска в Санкт-Петербург стали круглогодичными", - добавил Пермяков.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).