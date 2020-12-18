Свердловские музыканты провели более тысячи концертов в Год Родыгина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Более тысячи концертов прошли в рамках Года Родыгина почти на 400 площадках Свердловской области. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

2020 год в Свердловской области был объявлен Годом Евгения Родыгина, он открылся масштабным фестивалем "Грани искусства Евгения Родыгина". Композитор умер на 96-м году жизни 19 июля 2020 года.

"В течение 2020 года в Свердловской области в рамках Года Е. П. Родыгина состоялось свыше тысячи концертов. Около 400 площадок в различных населенных пунктах региона организовали фестивали, конкурсы, песенные концерты. В числе наиболее крупных событий - Всероссийский конкурс народно-песенного искусства им. Е. П. Родыгина и областной фестиваль "Рябиновый вальс", - рассказали в департаменте.

В частности, в этом году прошла экологическая акция - рядом с Уральским центром народного искусства (в ноябре ему было присвоено имя Родыгина) была посажена рябиновая аллея. "Принято решение о том, что данное мероприятие станет ежегодным", - подчеркнули в департаменте.

Власти наградили свердловчан, наиболее отличившихся в организации и проведении мероприятий. "Это большая потеря для нас, но какое счастье, что этот человек был с нами и оставил такие замечательные свои, любимые народом произведения. <...> Год, который начинался как Год Евгения Павловича Родыгина, мы завершаем как год его памяти. Музыкальное наследие, которое оставил нам великий мастер, великий музыкант, композитор, еще долго будет переосмысливаться многими поколениями музыкантов", - сказала министр культуры региона Светлана Учайкина на церемонии закрытия года, чьи слова приводятся в материале.

О композиторе

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России, в 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, его наиболее популярные песни - "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и для фильмов Свердловской киностудии.

Композитор родился в Пермском крае. В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, был награжден медалью "За отвагу".