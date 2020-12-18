Более 120 студентов Уральского педуниверситета трудоустроились в школы в пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 120 студентов Уральского государственного педуниверситета получили работу в школах Екатеринбурга в период пандемии. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

"На сегодняшний день работают в образовательных организациях Екатеринбурга более 120 учащихся дневного отделения Уральского государственного педагогического университета. Они реально трудоустроены по тем новым законодательным инициативам, которые в этом году реально вошли в практику. Я считаю, что здесь оперативно и хорошо сработали все структуры, органы, которые могли обеспечить этот результат", - сказала Минюрова.

Ректор также отметила, что университет планирует отработать и представить новую магистерскую программу по работе педагогов в дистанционном формате. "Если говорить только о специальной образовательной программе по дистанту, я считаю, что это может быть на уровне магистратуры. Потому что в любом случае это дополнительные компетенции, которые позволяют реализовывать профессию педагога в особых условиях", - сказала Минюрова.

Уральский государственный педагогический университет был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и других странах. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.