Устаревшие скоростные речные теплоходы планируют заменить в Югре до 2023 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Северречфлот" (принадлежит властям Ханты-Мансийского автономного округа, основной перевозчик пассажиров внутренним водным транспортом в Югре и на Ямале) намерена закупить четыре новых скоростных теплохода "Метеор" до 2023 года, поскольку нынешние эксплуатируется более 30 лет. Новые суда позволят сохранить социально значимые маршруты для пассажиров и совершать безаварийные рейсы еще более 20 лет, сообщил в пятницу генеральный директор компании Айрат Чумарин.

Власти Югры намерены провести реновацию речного флота, поскольку он эксплуатируется более 30 лет, морально и физически устарел. По информации региональных властей, новые суда позволят жителям региона быстрее и комфортнее добираться из удаленных поселений до крупных городов автономного округа, в частности, Ханты-Мансийска и Сургута. До ряда населенных пунктов имеется возможность добраться только водным транспортом.

"В октябре 2021 года планируется поставка одного "Метеора", в 2022 году еще трех. Это позволит сохранить социально значимые маршруты и совершать безаварийные рейсы и еще более 20 лет", - сказал глава "Северречфлота" в ходе прямого эфира с участием губернатора Югры о доступности и безопасности транспортных услуг в регионе.

По его словам, средний возраст судов компании составляет более 35 лет, что требует постоянных затрат на капитальный ремонт. "Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в автономном округе осуществляются по 13 межмуниципальным, 14 внутрирайонным и одному межрегиональному маршруту", - добавил Чумарин.

По данным региональных властей, в 2019 году правительством автономного округа было приобретено для "Северречлофта" два теплохода "Валдай-45Р" производства Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева на условиях льготного лизинга по ставке 2,5% годовых на 15 лет. Они были закуплены по профильной федеральной программе. При этом компания также эксплуатирует шесть скоростных судов "Метеор", четыре из которых требуют замены в связи с износом корпусов и крыльевых устройств.

Согласно данным на сайте "Северречлофта" за навигацию 2019 года перевезено 400,4 тыс. человек, что на 3,3 тыс. больше, чем в 2018 году.