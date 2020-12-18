Свердловский оперштаб объяснил размещение пациентов больницы в Нижнем Тагиле в коридоре

Ранее в СМИ появилась информация от том, что пациенты больницы в Нижнем Тагиле лежат в коридорах из-за недостатка мест в палатах.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Пациенты Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле размещены в коридорах из-за большого количества больных, поступающих в экстренном порядке. Размещение в коридоре не сказывается на качестве медицинской помощи, сообщили ТАСС в оперативном штабе Свердловской области в пятницу.

"Ситуация с отсутствием мест в палатах для данного медучреждения имеет исключительный характер. Учитывая большое количество пациентов, поступающих в экстренном порядке, в медучреждении всегда имеется резервный коечный фонд. Размещение пациентов на койках в коридоре стационара никак не сказывается на качестве оказания медицинской помощи, они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Пациентам не отказывают в госпитализации", - сказали в штабе.

Там уточнили, что Демидовская городская больница является крупнейшим в округе межмуниципальным медицинским центром.

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 53 335 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 402 - за последние сутки. Общее число выписанных достигло 45 629, за сутки - 407. Умерли 1 295 человек.