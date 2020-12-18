В Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан из групп риска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе региона в пятницу.

"Указом главы региона до 18 января продлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65 плюс и людей с хроническими болезнями", - говорится в сообщении.

Также в оперштабе отметили, что губернатор региона Евгений Куйвашев рекомендовал организациям и предприятиям отказаться от новогодних корпоративов. Ранее сообщалось об отмене корпоративов в администрации Екатеринбурга и в других государственных учреждениях.

Общее число случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 53 тыс., последний месяц фиксируется около 400 случаев коронавируса ежедневно. В области действует масочный режим, также необходимо соблюдение дистанции в местах массового скопления людей и ряда ограничительных мер.