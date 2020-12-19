Свердловский Минздрав оставит водителей скорых работать после перехода на аутсорсинг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Водители скорой медицинской помощи в Свердловской области не будут уволены после перехода на аутсорсинг. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Андрей Карлов на встрече с водителями городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила.

Власти планируют перевести на аутсорсинг водителей скорой медицинской помощи в трех городах области: Первоуральск, Каменск-Уральский и Нижний Тагил с 1 февраля 2021 года. Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила выступили против передачи автопарка на аутсорсинг.

"Мы защитим ваши интересы. Водители скорой помощи - это самые лучшие водители, профессионалы <...> Поэтому наша главная задача - обязательно проговорить этот вопрос. Мы не позволим необоснованно кого-то уволить из аутсорсинговой компании", - приводят в пресс-службе слова Карлова.

Отмечается, что региональный Минздрав уже получил от компании-аутсорсера письменные гарантии сохранения всех социальных и трудовых прав водителей.

Планируется, что аутсорсер по условиям открытого конкурса предоставит 33 укомплектованных автомобиля, в том числе три резервных, что позволит организовать работу 30 круглосуточных выездных бригад скорой Нижнего Тагила. Компания возьмет на себя техобслуживание, ремонт, взаимодействие с ГИБДД, обучение водителей и решение прочих организационных вопросов. Это позволит руководству станции и медикам сосредоточиться на оказании помощи жителям и на совершенствовании этой работы.