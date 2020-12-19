Полицейский автозак с людьми попал в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием полицейского автозака произошло в Свердловской области, в машину врезался автомобиль Toyota Avensis. В автозаке на момент аварии находились этапированные граждане, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Обстоятельства ДТП таковы: из Кировграда в Екатеринбург двигался полицейский автозак марки "Газель" со спецконтингентом в салоне. Неожиданно служебная машина вышла из строя, сломался бензонасос. Полицейский-водитель, как положено, припарковался на обочине, включил аварийку, выставил знак в ожидании подмоги. Через некоторое время он почувствовал мощный удар в левый бок автозака, в результате машина съехала с трассы и перевернулась", - сказал Горелых.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГУ МВД области в 15:50, на место происшествия были направлены несколько нарядов ГИБДД. ДТП допустил несправившийся с управлением водитель Toyota Avensis, он врезался в полицейскую машину, от удара его отбросило на Volkswagen Polo, который двигался в попутном направлении.

"Этапированных граждан, находящихся в автозаке, сотрудники полиции пересадили в оперативно прибывшую другую машину и доставили до пункта назначения. Никто из участников тройного ДТП на момент подготовки комментария за медицинской помощью не обратился", - сказал Горелых, уточнив, что проводится проверка.