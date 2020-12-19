В Челябинске возбудили административное дело на внука, который избивал свою бабушку

ТАСС, 19 декабря. Полиция в Челябинске возбудила административное производство в отношении мужчины, который два года избивал свою бабушку. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Челябинской области.

"В Курчатовском районе [Челябинска] заявление зарегистрировано. Возбуждено административное производство по статье 6.1.1 [Административного кодекса РФ] "Побои", - сказали там.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Челябинске внук два года избивал и морил голодом свою 63-летнюю бабушку. По данным изданий, женщина находится в больнице с истощением и черепно-мозговой травмой.