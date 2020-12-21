План по устройству на общественные работы в Свердловской области выполнили на 60%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек занято на общественных оплачиваемых работах в Свердловской области к концу 2020 года, что составляет порядка 60% от числа граждан, которых планировали трудоустроить, сообщила ТАСС замдиректора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

Организация общественных и временных работ была включена в число мер по снятию напряженности на рынке труда в пандемию. Зарплата выплачивается гражданам, занятым на общественных работах, через субсидии работодателям от региональных властей.

"Центрами занятости заключено 227 соглашений о предоставлении субсидий работодателям в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ. Приступили к работе - 1 527 человек", - сказала она. Трудоустроить предполагалось почти 2,5 тыс. граждан, но "ситуация немного поменялась", отметила Бордюгова. "У ряда работодателей организация общественных работ не нашла отклика в связи со сложившейся экономической ситуацией", - уточнила замдиректора.

Количество зарегистрированных безработных, по данным департамента по труду и занятости, в Свердловской области с начала пандемии выросло в 5,3 раза и составило 116 119 человек. Пиковое значение численности безработных было зарегистрировано 29 сентября 2020 года - 120 157 человек. Количество вакантных мест на середину декабря составило 46 328, к началу пандемии этот показатель был на 10 тыс. вакансий меньше.