Экспертиза показала невменяемость погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Экспертиза показала, что житель Екатеринбурга Владимир Таушанков, который 1 июня совершил разбойное нападение на магазин, унес несколько рулонов обоев и позднее был застрелен, оказав сопротивление сотрудникам Росгвардии, был невменяем в момент совершения преступления. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей Таушанкова.

В связи с инцидентом в магазине ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). При этом СК отказался возбуждать уголовное дело после гибели мужчины, добавив, что все доводы адвоката, просившего об этом, "будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое".

"Будет жалоба в ЕСПЧ на ненадлежащее расследование его смерти. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения разбоя, как полагает следствие, [Таушанков] не отдавал отчет в своих действиях, то есть психиатры установили, что он невменяем был в момент совершения преступления. Родителям предложили прекратить дело, однако они отказались и будут в суде устанавливать все события и факты, которые в тот момент происходили", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.

Произошедшее вызвало большой резонанс, у здания ГУ МВД Москвы прошла акция протеста.