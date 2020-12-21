Врачи на Урале, жаловавшиеся президенту на отсутствие выплат, получили деньги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Медики в Качканаре Свердловской области, жалобы от которых озвучили на ежегодной пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину, получили ковидные выплаты. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в оперативном штабе региона.

"Деньги поступили на банковские карты медработников", - сказали в штабе.

Ранее в Минздраве региона сообщали, что из ЦГБ Качканара был получен сигнал о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как ковидный госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Свердловские следователи начали доследственную проверку.

Качканар - город в Свердловской области, который находится в 205 км к северу от Екатеринбурга, с населением около 40 тыс. человек.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 54 тысячи человек.