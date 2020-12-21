Несколько воспитанников детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Несколько воспитанников детского сада в городе Полевском Свердловской области получили ожоги от бактерицидной лампы. Следственный комитет начал проверку, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления по региону в понедельник.

"В Свердловской области следователями СК РФ проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из детских садов города Полевского. На днях в одном из детских садов города Полевского несколько воспитанников получили ожоги от бактерицидной лампы, которая, по имеющимся данным, была включена сотрудниками дошкольного образовательного учреждения вместе с обычным освещением", - говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга пояснил, что в ходе проверки будет дана правовая оценка этой ситуации на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). "Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших детей, проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются сотрудники образовательного учреждения, родители воспитанников, истребуется и анализируется необходимая документация", - пояснил он. Количество пострадавших детей уточняется.