В Челябинске на восемь лет колонии осудили вахтера больницы, избившего пациента

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал вахтера областной клинической наркологической больницы виновным в том, что он в ноябре 2019 года избил пациента, который впоследствии умер. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры, распространенном в понедельник.

В региональном управлении СК РФ ранее сообщали, что 15 ноября 2019 года в лечебном учреждении между вахтером и 37-летним пациентом, поступившим в больницу, произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.

"Местный житель признан виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.