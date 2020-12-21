Энергетики планируют завершить подготовку объектов Универсиады-2023 к декабрю 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Подготовка объектов электросетевого хозяйства Екатеринбурга к Универсиаде 2023 года будет завершена к декабрю 2022 года. Всего на эти цели будет потрачено около 1,7 млрд рублей, сообщил в понедельник в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор филиала ОАО "МРСК Урала" - филиала "Свердловэнерго", директор ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" Андрей Мельников.

"Конечная цифра готовности объектов Универсиады - это декабрь 2022 г. Мы к этому стремимся и однозначно будем к этому идти, чтобы уже достойно встретить проведение Универсиады летом 2023 года", - сказал он.

Мельников добавил, что на объекты Универсиады планируется направить порядка 1,7 млрд рублей. Среди мероприятий подготовки энергообъектов - реконструкция подстанции 35 кВ "Кольцово", в результате которой появится центр питания - 110 кВ "Новокольцовская", оснащенный цифровым оборудованием. Также строительство более 50 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, техприсоединение деревни Универсиады и работы почти на 700 сетевых объектах в Екатеринбурге и пригородах.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находятся более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА.