В модернизацию электросетей в Свердловской области в 2021 году вложат около 7 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Электросетевые компании Свердловской области планируют в 2021 году инвестиции в 7 млрд рублей в модернизацию энергообъектов региона, что более чем 1 млрд рублей превышает инвестиции 2020 года, сообщил в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор филиала ОАО "МРСК Урала" - филиала "Свердловэнерго", директор ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" Андрей Мельников и генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.

"На 2021 г. исходя из утвержденной схемы [на модернизацию сетевой инфраструктуры] определена сумма в размере 5,5 млрд руб. Это инвестиционные средства и средства на поддержание оборудования от 35 кВ и выше. И можно добавить сумму на развитие распределительных сетей. Получается [суммарно], порядка 5,5 - 6 млрд руб.", - сказал Мельников.

Буданов добавил, что "Облкоммунэнерго" в 2021 г. планирует инвестпрограмму на сумму более 1 млрд руб. Средства, по его словам, пойдут на техническое перевооружение и реконструкцию сетей, на развитие системы телеметрии, строительство и реконструкцию техприсоединений.

Директор филиала ОАО "МРСК Урала" - филиала "Свердловэнерго" добавил, что по инвестпрограмме в 2020 г. было профинансировано около 5 млрд руб. За этот период компания ввела в эксплуатацию подстанцию в Верхнепышминском энергоузле - в районе поселка Балтым, заканчивается строительство подстанции в городе Кушве. Мельников отметил, что данный энергообъект будет введен в эксплуатацию до конца года, продолжается реконструкция подстанции "Горный Щит". "Облкоммунэнерго" в 2020 г., в свою очередь, полностью реализовала инвестпрограмму в размере 780 млн рублей, уточнил Буданов.

АО "Облкоммунэнерго" - системообразующее предприятие коммунальной энергетики региона. Единственная многопрофильная компания в Свердловской области, в активе которой четыре вида деятельности: передача электроэнергии, тепло- и водоснабжение, а также водоотведение. Знание всех производственных процессов и умение ими управлять повышает эффективность нашей работы, позволяя более оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, грамотно перераспределять ресурсы, развивать коммунальную и инженерную инфраструктуру уральских городов.

"Россети Урал" (юридическое наименование - ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", МРСК) - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА.