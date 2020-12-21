Власти опровергли информацию об увольнении 250 работников одной из крупнейших больниц Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Информация об увольнении 250 сотрудников из Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В. И. Яцкив, одного из крупнейших медучреждений Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), не соответствует действительности. Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель директора здравоохранения Югры Инга Бычкова.

Ранее председатель Объединения организаций профсоюзов ХМАО Федор Сиваш в ходе заседания регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой, что, по его данным, из Нефтеюганской ОКБ за 11 месяцев 2020 года уволились 250 работников, только в ноябре там заразились коронавирусом 150 сотрудников, а одна из медсестер умерла. Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский не смог в ходе мероприятия оперативно прокомментировать ситуацию.

"Информация об увольнении 250 сотрудников не соответствует действительности. С 1 января по 15 декабря 2020 года из медицинской организации уволились 182 сотрудника, из них медицинский персонал - 86 специалистов (врачи - 30 человек, средний медицинский персонал - 56 человек), прочий персонал - 96 человек. За аналогичный период 2019 года было уволено 186 сотрудников", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, основные причины увольнения - это выход на пенсию, переезд в другие регионы и города Югры, а также трудоустройство на работу в частные медицинские центры. При этом с 1 января по 15 декабря 2020 года в больницу были трудоустроены 165 сотрудников: 38 врачей, 33 человека среднего медперсонала и 94 других работника. "В настоящее время в медицинской организации существует потребность во врачах-анестезиологах-реаниматологах, врачах-акушерах-гинекологах. Медицинская помощь жителям города Нефтеюганска и Нефтеюганского района оказывается в полном объеме", - уточнила Бычкова.

Она отметила, что всего в больнице в настоящее время работают 2 452 сотрудника, в том числе 378 врачей, 1 152 среднего медперсонала, 191 - младшего медперсонала и 731 других работников. При этом, 402 сотрудника в 2020 году заразились коронавирусной инфекцией, 181 из них - непосредственно в больнице, еще 216 - бытовым путем. "В период пандемии погибли два медицинских сотрудника от коронавирусной инфекции COVID-19. Оба случая расследуются в соответствии с законодательством", - добавила собеседница агентства, не уточнив, сколько было заболевших в ноябре.

О ситуации в Югре

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. На 21 декабря зарегистрировано 39 064 случая заражения, в том числе 222 - за последние сутки. Умерли 502 человека, 34 972 выздоровели. Регион занимает 10 место в России по числу заражений. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии.