Новый очаг коронавируса выявили в доме-интернате для престарелых в Тюменской области

"На сегодняшний день на контроле управления имеются два очага групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с общим числом пострадавших 50, контактных - 257 человек. К действующему очагу в "Фармасинтез-Тюмень" добавился новый очаг в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора выявило новый очаг коронавируса в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В пресс-службе добавили, что благодаря качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям сняты с контроля два очага COVID-19 в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов и Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов. "В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19", - уточнили в пресс-службе.

В области шел рост заболеваемости с 6 октября, когда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки, последний месяц в регионе наблюдается стабилизация ситуации, суточный прирост находится на уровне 170 заражений за сутки. В регионе действует масочный режим, с 16 ноября по 15 января в регионе введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 15 января.

По данным оперативного штаба, на 21 декабря 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 21 753, выздоровели 20 387, умерли 180 пациентов.