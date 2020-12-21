Власти Свердловской области закрепили соцгарантии для сотрудников строительной отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подписал отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов, которое закрепляет социальные гарантии и уровень оплаты труда для сотрудников предприятий строительной сферы. Документ будет действовать до 2023 года, сообщил в понедельник департамент информационной политики региона.

Соглашение подписано с областной организацией профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, Союзом строителей Свердловской области, Союзом предприятий стройиндустрии и Союзом проектных, научных и изыскательских организаций региона. Оно закрепляет договоренности сторон о сохранении дополнительных трудовых и социальных гарантий для работников строительной отрасли, в соглашении прописаны пункты о зарплате, правовой защищенности сотрудников, охране труда и безопасном производстве.

"С 1 января минимальный размер месячной тарифной ставки строителя I разряда при работе в нормальных условиях труда и полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении нормы труда сохраняется на уровне 1,4 величины прожиточного минимума. Для работников производства стройматериалов минимальный размер ставки равен прожиточному минимуму, а для сотрудников проектных организаций он устанавливается не ниже 1,2 величины прожиточного минимума", - добавили в департаменте.

Контролировать выполнение соглашения будет отраслевая комиссия, созданная при региональном министерстве строительства.