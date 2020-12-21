В Курганской области запустили горячую линию для жалоб на рост цен на продукты

ТАСС, 21 декабря. Горячая линия для приема обращений по поводу роста цен на социально значимые продукты начала работать в Курганской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в понедельник.

На совещании с членами кабинета министров 9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания и предупредил правительство, что ситуация, когда у людей не хватает на них денег, недопустима.

"В Курганском УФАС открыта горячая линия по приему обращений на рост цен на социально значимые продукты. <…> Обратиться можно ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08:00 до 17:00 (06:00 - 15:00 мск - прим. ТАСС) по телефону (3522) 46-39-55. Обобщенная информация о поступивших обращениях оперативно будет направляться в ФАС России еженедельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг цен на продукты будет проводиться на основании информации из обращений на горячую линию, а также из средств массовой информации.

Антимонопольное ведомство также планирует организовать рабочие встречи с представителями прокуратуры региона для определения порядка взаимодействия при проведении проверочных мероприятий.

Ранее губернатор региона Вадим Шумков отметил на своей странице в Instagram, что, придя в магазин, в котором чаще покупает продукты, также заметил рост цен на сахар и масло, в частности. Позже во "ВКонтакте" он написал, что для быстрого решения проблемы с ростом цен на продукты возможно введение госрегулирования на отдельные их виды, а также снижение объемов вывоза. Однако при этом подчеркнул, что в долгосрочной перспективе проблема должна решаться созданием условий для масштабного наращивания объемов производства всех основных групп продуктов.

ТАСС сообщал, что в Курганской области в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем прошлого года, по данным Свердловскстата, в цене выросли более остальных три группы товара: сахар-песок - на 63,94%, крупа и бобовые - на 25,01% и масло подсолнечное - на 22,06%, при этом за месяц с октября сахар-песок подорожал на 7,96%, подсолнечное масло - на 7,68%, а крупа и бобовые - на 3,12%. В целом индекс потребительских цен в ноябре этого года по сравнению с концом 2019 года (декабрем) вырос в регионе на 5%. В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что на потребительские товары местных производителей роста цен не было.