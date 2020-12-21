Безработные в Свердловской области с марта получили пособия более чем на 6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Безработные граждане Свердловской области с марта по декабрь получили пособия на общую сумму 6,1 млрд руб. Всего помощь получили 168 тыс. человек, сообщила ТАСС замдиректора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

"Меры дополнительной поддержки безработных граждан предоставлены 168 806 гражданам, которым выплачено в период с 1 марта по 9 декабря 2020 года 6 139,9 миллиона рублей", - сообщила она.

В департаменте уточнили, что увеличенное с 1 марта 2020 года максимальное пособие по безработице с учетом регионального коэффициента составляет 13 949 рублей и будет выплачиваться до конца года в качестве меры поддержки в пандемию. Минимальное пособие по безработице составляет 1 725 руб., при этом с мая по сентябрь 2020 г. в качестве меры поддержки оно было увеличено и составляло 5 175 руб.

Также Бордюгова рассказала, что региональная служба занятости в этом году трудоустроила более 76 тыс. человек - это на 12 тыс. больше, чем годом ранее. В регионе открыто около 45 тыс. вакансий, на одну вакансию в среднем приходится 2-3 безработных граждан. За время пандемии количество вакансий удалось увеличить почти на 11 тыс.

Количество зарегистрированных безработных, по данным департамента по труду и занятости, в Свердловской области с начала пандемии выросло в 5,3 раза и составило 116 119. Наибольшее число безработных было зарегистрировано 29 сентября 2020 года - 120 157. Количество вакантных мест на середину декабря составило 46 328, к началу пандемии этот показатель был на 10 тыс. вакансий меньше.